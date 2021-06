Com novidade no meio de campo, Remo está escalado para o jogo contra o Avaí

O Remo encara o Avaí-SC, fora de casa, pela quinta rodada da Série B. O meia Felipe Gedoz, principal contratação do Remo para a temporada será banco mais uma vez, Rafinha entra em seu lugar. A novidade fica com Vinícius Kiss, que entra no posto de Anderson Uchôa, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Clube do Remo escalado para o confronto na Ressacada! 🦁



Apesar da forte chuva, a princípio, o jogo segue mantido pela equipe de arbitragem. Aguardaremos mais informações e manteremos os torcedores azulinos informados! #OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB #AVAxREM pic.twitter.com/0OOibHDNpz — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) June 19, 2021

Avaí x Remo jogam às 16h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com