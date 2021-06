Avaí x Remo: Após ameaça de não ter jogo, executivo do Remo diz que clube irá entrar em campo

A forte chuva em Santa Catarina (SC) encharcou bastante o gramado do Estádio da Ressacada, palco do jogo entre Avaí x Remo, pela quinta rodada da Série B. Após primeira análises da arbitragem, o executivo do Remo, Thiago Alves, foi avisado que o jogo está mantido e que será realizado o protocolo.

“Jogo confirmado. O árbitro foi taxativo conosco e disse que vai seguir o protocolo, filmou tudo, enviou para a CBF, mas a resposta que veio da CBF é para seguir o jogo, não será remarcado, o remo entra em campo no horário marcado e segue todo o protocolo. Caso não tenha jeito o árbitro vai esperar 30 minutos e ainda terá mais 30 minutos de acordo com o regulamento. O Remo vai aquecer normalmente e vai entrar em campo às 16h30”, disse o executivo remista.

Avaí x Remo pela Série B está marcado para as 16h30, em Florianópolis (SC) e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com