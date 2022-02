Sem dois titulares, Remo está escalado para enfrentar o Águia pelo Parazão

O Remo recebe o Azulão no Baenão, hoje, às 15h30, no Baenão, pela última rodada do Parazão 2022. O Leão precisa de um empate para conquistar a classificação, já o Águia entra em campo já com classificado. Para este jogo o técnico Paulo Bonamigo não terá o meia Felipe Gedoz e o meia-atacante Erick Flores, que foram vetados pelo departamento médico. Para o lugar dos dois, o treinador azulino optou por Marco Antônio e também por Ronald.

Acompanhe a partida entre Remo x Águia lance a lance aqui.