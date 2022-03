Sem dois atacantes e com retorno do DM, Remo está escalado para enfrentar o Caeté pelo Parazão

O Remo soltou a escalação para o jogo deste sábado (19), às 15h30, no Estádio Diogão, contra o Caeté. É a primeira partida das quartas de final do Campeonato Paraense e o Leão está vai para o jogo sem dois atacantes por conta de lesões.

Os atacantes Brenner e Ronald sofreram lesões nas coxas e estão em fase de transição. Por outro lado o time do técnico Paulo Bonamigo terá o retorno do meia-atacante Erick Flores, que substitui Ronald, que entrou como titular na última partida. Já Raul, recém-contratado, entra no posto de Brenner.,