Sem artilheiro, Remo pega o Volta Redonda buscando não se afastar do G4 da Série B

É decisão para o remo na luta pelo acesso. O Leão Azul ainda briga por uma das vagas na elite do futebol brasileiro e, terá pela frente o Volta Redonda-RJ, na noite desta quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira. É um confronto de opostos, já que o Leão briga na parte de cima da tabela, diferente do Volta Redonda, que luta contra o fantasma do rebaixamento à Série C.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Para esta partida, o Remo será comandando pelo auxiliar-técnico Flávio Garcia, já que o novo técnico azulino, Guto Ferreira, não está regularizado e precisa ter seu nome divulgado no Boletim Informativo da CBF, o BID. E a situação do Remo em relação à jogadores entregues ao Departamento Médico é complicada. O auxiliar-técnico Flávio Garcia terá problemas para escalar o time, já que alguns titulares estão de fora.

A equipe azulina não terá sete atletas para o jogo contra o Volta Redonda, fora de casa, pela Série B. O lateral Sávio com uma lesão no joelho está fora da partida e pode demorar no Departamento Médico, além do meia Régis, que tele uma lesão no jogo contra o Atlético-GO.

Quem estará de fora é o artilheiro da Série B, Pedro Rocha. O jogador teve uma contusão no ombro esquerdo e não viajou para o Rio de Janeiro com o restante do elenco. O volante Pavani, que não vem atuando continua em tratamento em Belém e pode ser novidade apenas diante do CRB, na próxima rodada. O mesmo ocorrendo com o volante Cantillo, que segue em tratamento. Fechando o grupo que está de fora tem o lateral Marcelinho, que vem de lesão na coxa.

O Remo ocupa atualmente a 8ª colocação na tabela da Série B e, caso queira brigar pelo acesso, precisa vencer fora de casa para não se distanciar do G4, que tem o Nocorizontino-SP como o primeiro dentro da zona de classificação para a Série A, com quatro pontos a mais que o Leão Azul.

Já o adversário do Remo vive um momento muito delicado na Série B. O Volta Redonda está na vice-lanterna da competição nacional com 27 pontos conquistados e correndo sérios riscos de cair para a Série C.

Volta Redonda x Remo duelam nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ). A partida é válida pela 28ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda (RJ)

Data: 24.09.2025

Horário: 21h30

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Denise Akemi Simões de Oliveira (PR) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

Volta Redonda: Jeferson; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Sanchez; Igor Moraes, Thallyson, Chay e Vitinho; Ygor Catatau e Kayke Moreno. Técnico: Diogo Siston

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Alan Rodríguez; Jaderson, Caio Vinícius e Nathan Pescador (Diego Hernandez); Marrony, Janderson e João Pedro. Técnico: Flávio Garcia.