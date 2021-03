Segue o líder! Remo vence o Bragantino de virada e lidera o grupo B do Parazão

O Remo conseguiu a segunda vitória no Parazão 2021. O Leão derrotou o Bragantino, de virada, por 3 a 2, no estádio Diogão, em Bragança (PA), em jogo válido pela segunda rodada da competição estadual.

A equipe azulina tomou um susto no início do jogo, mas aos poucos conseguiu impor seu ritmo na partida e conseguiu reverter o placar. Renan Gorne, atacante recém-contratado pelo leão marcou mais um gol e é o artilheiro do clube e do Parazão com três gols.

Acompanhe como foi a partida lance a lance

O JOGO

Atuando em casa, o Bragantino foi para cima do Remo no início de jogo. A equipe da Pérola do Caeté não tomou conhecimento do atual representante do Norte na Série B e abriu o placar, após falha no sistema defensivo, a bola foi cruzada pela esquerda e Túlio chega sozinho e finaliza bonito, estufando as redes do Remo, aos três minutos.

O gol espertou a equipe do Remo, que conseguiu equilibrara a partida, que conseguia explorar bem as subidas do lateral direito Wellington Silva. O time comandado pelo técnico Paulo Bonamigo perdeu várias chances, principalmente em bolas cruzadas na área buscando Wallace e Renan Gorne. E foi com a dobradinha pela direita que o Leão Azul chegou ao empate. Cruzamento de Wellington Silva e Renan Gorne subiu e testou bonito, sem chance para o goleiro Deco, 1 a 1, aos 21 minutos.

LÁ E CÁ

O empate azulino deixou o jogo franco, com boas chegadas ao gol das duas equipes. O Bragantino conseguia chegar sempre com Edicleber. Já o Remo buscava a velocidade de Wallace.Na reta final o Tubarão deu um susto no Remo. Em cobrança de escanteio, Túlio cabeceou e a bola explodiu na trave.

SEGUNDO TEMPO

No retorno do intervalo a partida ficou sem tanta intensidade. O gramado alto e irregular do estádio Diogão atrapalhou bastante, porém o Remo buscou mais o ataque. Renan Gorne sempre levando perigo nas jogadas aéreas.

VIRADA

O Remo apertou um pouco mais a marcação e conseguiu colocar seu ritmo na partida, mas foi em uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo que o Leão conseguiu o segundo gol com Dioguinho, que tabelou e recebeu de Lucas Siqueira e na saída do goleiro mandou para a rede, marcando um bonito gol aos 13 minutos, 2 a 1.

MELHOR EM CAMPO

Após a virada o Remo tomou conta da partida, mesmo com as mexidas do técnico Cacaio tentando dar um outro aspecto ao Tubarão, o Leão conseguiu ter mais tranquilidade com Renan Oliveira distribuindo um pouco mais a partida.

BOLA NA ÁREA É REDE

A equipe comandada pelo técnico Paulo Bonamigo conseguiu ampliar o marcador. Após cobrança de falta de Marlon, a bola encontrou a cabeça do zagueiro Fredson, que testou tirando do goleiro Deco, marcando o terceiro do Remo aos 19 minutos.

DESESPERO

O técnico Cacaio tentou de todas as formas dar uma cara nova ao Bragantino, mas as mexidas não surtiram efeito. Túlio, autor do gol e destaque da equipe na primeira etapa não manteve a produtividade e com isso o Tubarão perdeu poder de ataque.

OXIGÊNIO

Já na reta final o treinador azulino deu uma aliviada ao time, colocou a molecada na partida para pegar rodagem, como o atacante Tiago Miranda, Laílson e o lateral esquerdo Felippe Borges, contratado junto ao Juventude-RS, que fez a sua estreia com a camisa azulina.

NOS ACRÉSCIMOS

Mais uma falha da defesa remista em bolas alçadas na área. Túlio cruzou e Cris Maranhense desviou e diminuiu o marcador, aos 47 minutos, fechando placar em 3 a 2.

AGENDA

O Remo é o líder do grupo B com seis pontos. O próximo compromisso azulino será no dia 14, às 16h, no Baenão, contra o Itupiranga. Já o Bragantino recebe o Águia de Marabá, também no domingo, às 15h30.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Diogão – Bragança (PA)

Data: 05.03.2021

Horário: 15h

Árbitro: Marco José Soares de Almeida (FPF)

Auxiliares: Emanoel Ferreira do Amaral Júnior (FPF) e José Jacemir Gonçalves Brito (FPF)

Quarto árbitro: Raimundo Gilson Gonçalves de Brito (FPF)

Gols: Túlio 3’/1T (BRA), Renan Gorne 21’/1T (REM), Dioguinho 13’/2T (REM) e Fredson 19’/2T (REM), Cris Maranhense 47’/2T.

Cartões amarelos: George (BRA); Rafael Jansen e Fredson (REM)

BRAGANTINO: Deco; Charlinho, Romário, Cláudio e Zé Carlos; Túlio, George, Edicleber (Keoma) e Whantimen, Carlos Neto e Marquinhos (Cris Maranhense). Técnico: Cacaio.

REMO: Vinícius; Wellington Silva (Thiago Ennes), Fredson, Rafael Jansen e Marlon (Felippe Borges); Anderson Uchôa (Jeferson Lima), Lucas Siqueira, Renan Oliveira (Laílson) e Dioguinho (Tiago Miranda); Wallace e Ranan Gorne. Técnico: Paulo Bonamigo.