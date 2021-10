Retornos, desfalques e pendurados: saiba a situação do Remo para o jogo contra a Ponte Preta pela Série B

O Remo encara a Ponte Preta no domingo (24) e quer voltar a vencer na Série B, principalmente, jogando diante da torcida. Na 13ª posição, com 38 anos, o Leão não vence há quatro jogos na competição, sendo dois empates e duas derrotas.

O time azulino terá o retorno do volante Anderson Uchôa, que levou um pisão no pé direito na partida contra o Brusque e ficou de fora contra o Galvez-AC, foi liberado, treinou na tarde de quinta-feira e está apto para o confronto do final de semana.

Treinos

O técnico Felipe Conceição aproveitou os treinos desta semana para aprimorar a parte tática da equipe, além de ter observado alguns jogadores que ficam na reserva na partida realizada na última terça-feira contra o Galvez-AC. Nesse jogo, o Remo goleou o time acreano por 9 a 0, mesmo com um time alternativo. Um dos destaques do confronto foi Neto Pessoa, que pode aparecer, de repente, como titular na partida contra a Ponte Preta.

Desfalques

O goleiro Vinícius e o lateral-esquerdo Wellingon Silva vão ficar de fora do jogo contra a Macaca. Eles ainda estão em fase de transição. Mas retornam no jogo contra o Cruzeiro, marcado para quinta-feira (28), às 21h30, no Mineirão.

Quem também está fora da partida é o volante Pingo, que sofreu entorse grau || no tornozelo esquerdo. Ele ainda está realizando o tratamento e também não deve jogar contra o Cruzeiro.

Pendurados

Para o confronto com a Ponte Preta, o técnico Felipe Conceição terá alguns jogadores pendurados. São eles: Rafinha, Romércio, Warley, Lucas Siqueira, Jefferson e Marcos Junior, além do treinador, que também possui dois cartões. Wellington também está pendurado na competição, mas fica de fora do confronto por estar em transição.

Apenas um

Na lista de quem tem apenas um cartão estão o goleiro Vinícius, que não vai jogar no domingo, o meia-atacante Tiago Miranda, os atacantes Wallace e Renan Gorne, os volante Anderson Uchôa e Pingo, que está fora da partida contra a Ponte Preta, os meias Felipe Gedoz e Matheus Oliveira, o zagueiro Fredson e os laterais Thiago Ennes, Igor Fernandes e Fredson.

Agenda

O jogo entre Remo e Ponte será às 16 horas de domingo (24), no Baenão, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.