Remo divulga boletim médico e não terá o atacante Rafinha contra a Ponte Preta-SP

O Remo encara a Ponte Preta-SP no próximo domingo (24), no Baenão, pela Série B do Brasileiro. O Leão terá mais um desfalque para o jogo, o atacante Rafinha, sentiu uma contusão no jogo contra o Galvez-AC, pela Copa Verde, no meio da semana e está fora.

O departamento médico azulino divulgou um boletim na tarde desta sexta-feira, informando que o atleta teve uma lesão grau 1 no semitendíneo da coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento e o tempo de recuperação do atleta será de duas semanas, ficando de fora de compromissos importantes do clube na Série B e também na Copa Verde.

Rafinha, de 29 anos, vem jogando com o técnico Felipe Conceição. Já foram 21 partidas em que entrou em campo com a camisa do Remo e marcou um gol.