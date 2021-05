Rescisões de meia e lateral-esquerdo são publicadas pelo Remo no BID

As rescisões do meia Renan Oliveira e do lateral-esquerdo Felippe Borges foram publicadas no BID na última quarta-feira (19). O anúncio da saída dos jogadores foi realizada há dois dias e não demorou para que a situação fosse oficializada.

(Reprodução / BID-CBF)

O time azulino está atrás de jogadores para repor as posições. A expectativa é fazer o anúncio de novos jogadores antes do início da Série B.

No dia 29 de maio, o Remo enfrenta o CRB-AL, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.