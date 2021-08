Renan Gorne faz os cálculos para permanência do Remo na Série B e projeta reencontro com CRB: 'Sabemos como enfrentar'

O atacante Renan Gorne não fez valer a ‘lei do ex’ no jogo entre Remo e Confiança-SE na rodada passada da Série B. Mas não foi por falta de oportunidade. Apesar disso, o time azulino conseguiu vencer e volta para Belém com 26 pontos e subiu para a 11ª posição. Isso pode mudar se o CSA-AL vencer o Brasil ou o Brusque o Goiás, mas nada que tire o brilho da atuação do Remo fora de casa.

Segundo o atacante, esses pontos deram ainda mais ânimo para o Remo, que faz os cálculos, no momento, apenas para permanecer na Série B.

“Bastante interessante (o primeiro turno). Tanto tempo que o Remo não disputa a Série B e fazer a campanha que a gente vem fazendo é de se elogiar até porque conseguimos fazer 26 pontos. Nosso principal objetivo é conseguir os pontos suficientes para a permanência. E também quantos mais pontos conseguir, mais coisas podemos almejar no campeonato depois. É continuar com a mesma pegada e concentração nos jogos para ir além”, comentou o jogador que é um dos artilheiros do time na Série B, com quatro gols em 18 partidas.

CRB

O segundo turno para o Remo começa no sábado com jogo contra o CRB-AL. O primeiro confronto foi 2 a 2 para o Leão azul. Agora, eles se enfrentam com o Galo dentro do G-4, na3ª posição com 33 pontos. Gorne sabe que a partida não será fácil, mas acredita que, com dedicação do grupo, é possível mais um resultado positivo em cima de outro time postulante ao acesso para a Série A.

“Se passaram 19 jogos até esse do CRB. Somos um time mais encorpado. Já acostumado a jogar Série B. No primeiro jogo ainda estávamos nos acostumando com jeito de jogar, era um campeonato novo e agora sabemos como enfrentar o CRB. Sabemos que é uma equipe que deve ser respeitada. É um time que está na ponta da tabela e precisamos ter concentração. É trabalhar para ter mais uma vitória em casa e em cima de um time considerado a brigar pelo acesso”, frisou.

Agenda

O encontro entre Remo e CRB será às 21 horas de sábado (21), no Baenão, pela 20ª rodada da Série B. O jogo tem transmissão lance a lance em OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.