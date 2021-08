Remo tem a melhor campanha da Série B, desde a chegada de Felipe Conceição

O Remo está cada vez mais distante da zona de rebaixamento da Série B, objetivo inicial quando o torneio começou. Mas, quando se olha para os números, o impacto da chegada do técnico Felipe Conceição fica ainda mais evidente. Prova disso, é que desde que o treinador assumiu, o Leão tem a melhor campanha da Segundona.

Números

A estreia, no dia 8 de julho, não foi a melhor. Derrota por 1 a 0 para o Vila Nova-GO. Desde então, o Leão disparou e nas últimas 10 rodadas, exatamente o período em que Conceição está à frente do clube, o Remo fez 19 pontos - mesma pontuação do Avaí, porém, os azulinos têm uma vitória a mais (seis).

Porcentagem

Após a derrota para o Vila, em pleno Baenão, o Remo ficou na lanterna da Série B. Agora, é o 11° (10 pontos a mais que o Londrina-PR, primeiro time da zona) e Felipe Conceição tem um aproveitamento de 63,33%.

G4 mais próximo

E se a ideia ainda é escapar do Z4, é um fato que o Remo está cada vez mais próximo do G4. A distância do Goiás, primeiro time na zona de classificação para o Leão é de apenas cinco pontos (31 a 26).

O próximo desafio do Remo é no sábado (21), às 21h, no Estádio do Baenão.