Remo encara o CRB no próximo sábado com sete desfalques e terá que improvisar na lateral direita

O Remo terminou o primeiro turno da Série B com 26 pontos e com vitória diante do Confiança-SE, pelo placar de 2 a 1, fora de casa. O próximo jogo dos azulinos é a reabertura do returno contra o CRB-AL, no sábado (21), às 21h30, no Baenão, em Belém. Para esta partida o técnico Felipe Conceição terá com problemas para escalar o time, já que o departamento médico está cheio de atletas, ao todo são sete jogadores fora dos planos para este jogo.

Contra o Confiança os laterais Igor Fernandes e Thiago Ennes levaram o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. O lateral-direito Wellington Silva também está fora com uma lesão grau dois na coxa e a previsão de volta são duas semanas. Na esquerda Marlon é a opção, já na direita o zagueiro Rafael Jansen pode fazer a função, abrindo vaga para Suéliton. O volante Lucas Siqueira possui uma lesão grau um na coxa esquerda e deve retornar ao time em mais ou menos uma semana. Marcos Júnior ou Pingo disputam uma vaga no time, Pingo volta de suspensão e não jogou diante do Confiança.

O caso mais grave é do meia-atacante Erick Flores, o jogador teve uma lesão grau três na coxa direita na partida diante do Vasco da Gama-RJ e ficará afastado por seis semanas, outros dois atletas também estão realizando tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), o zagueiro Romércio e o atacante Matheus Oliveira estarão de fora por três semanas com lesões grau dois na coxa esquerda. Romércio era titular na zaga azulina e fazia dupla com o garoto Kevem.