Remo x Mixto-MT: onde assistir final do Brasileiro Feminino A3; Leão precisa vencer para ser campeão

O Remo enfrenta o Mixto-MT, neste domingo (25), na grande final do Campeonato Brasileiro Série A3 de Futebol Feminino. As leoas, que perderam em casa por 2 a 0, precisam virar o placar se quiserem garantir o primeiro título nacional feminino do clube. A partida vai ser realizada na Arena Pantanal, às 11h, com entrada gratuita.

Apesar de ser uma partida difícil e fora de casa, a equipe está confiante. “Já tivemos dois jogos muito difíceis fora de Belém e a batalha do acesso foi fora de casa, e conseguimos. Já derrubamos dois invictos favoritos e o Mixto será mais um, pois confiamos no nosso jogo coletivo e performance individual das nossas atletas”, afirmou o técnico da equipe azulina, Mercy Nunes.

Segundo Nunes, os treinos para a decisão foram focados em ajustes nas finalizações e no físico das jogadoras. “As atividades desta semana, que antecede a final, estão sendo de descanso e recuperação das atletas, aprimoramento de alguns conceitos táticos, pois vamos manter nosso padrão tático e ajustar as finalizações a gol”, disse.

A equipe técnica também está trabalhando o mental das jogadoras, que tem sido foco ao longo de todo o Campeonato. “Já estamos a algum tempo fazendo um excelente trabalho de força mental com as atletas, elas não se abalaram após a derrota em casa, muito pelo contrário, estamos cientes que jogamos muitos bem e dominamos a partida, o placar não condiz com a realidade do o que foi [o jogo]. Em cima disso as jogadoras estão super confiantes que podem vencer lá em Cuiabá e voltar campeãs brasileiras”, explicou Mercy.

Futebol feminino do Remo (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Para a partida, Mercy pode contar com quase todas as jogadoras, apenas a atacante Rayane é dúvida por problemas físicos. “Vamos levar o que temos de melhor em nosso plantel, se não puder contar com a Rayane, que ainda é dúvida, temos duas ótimas opções para seu posto”, disse.

Onde assistir Remo x Mixto-MT Feminino ao vivo

A finalíssima entre Remo e Mixto-MT será transmitida ao vivo pela TV Cultura.

Vale o acesso para a Série A2 do Brasileiro de Futebol Feminino

Com o acesso garantido para a Série A2, a equipe azulina ainda deseja o primeiro título nacional para finalizar a temporada com chave de ouro e ressaltar a importância do futebol feminino no estado.

“A vitória será a consolidação da nossa evolução em todos os sentidos, estrutura psicológica, física, técnica e tática. O trabalho de excelência feito até aqui merece esse título e vamos lutar e ir em busca dele com muita confiança. Todos no clube conhecem nosso potencial e passam para nós essa confiança na gente vamos responder e corresponder em campo e dar ao clube seu 1° título nacional feminino”, finalizou Mercy Nunes.

Treinador Mercy Nunes (Cristino Martins/ O Liberal)

Como o Mixto-MT chega para a partida

A equipe mato-grossense está confiante na busca do título, que também pode ser o primeiro nacional da equipe. Com o aproveitamento de 100% fora de casa ao longo de todo o campeonato, reforçado na ida contra o Remo, no último sábado (17), o time só precisa de um empate ou perder por um gol de diferença que ainda garante o campeonato.

Porém, o objetivo é conquistar a vitória, para não correr o risco de perder o título para o Mais Querido. Como incentivo, a partida vai ter entrada gratuita na Arena Pantanal, convocando a torcida para dar uma força em casa.

FICHA TÉCNICA

Remo x Mixto-MT, final Brasileiro de futebol feminino Série A3

Data: domingo, 25 de junho

Hora: 11h

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá - MT.

Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes

Árbitros assistentes: Gislan Antonio Garcia da Silva e Rafael Virgilio Peiter

Quarto árbitro: Rafael Odilio Ramos dos Santos

Quinto árbitro: Carlos Eduardo Ribeiro Santos

Analista de Campo: Edilson Ramos da Mata