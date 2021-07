Remo x Cruzeiro: torcedor do Atlético-MG comandava drone 'fantasma' no Baenão

O drone “fantasma da Série C” com o escudo do cruzeiro gerou zoações nas redes sociais, mas acabou na delegacia. O Remo solicitou ajuda da Polícia Militar, que conseguiu identificar quem controlava o drone. O mineiro João Paulo Elisário torcedor do Atlético-MG, foi identificado e levado à delegacia do bairro do Marco, em Belém, para apresentar esclarecimentos.

Em depoimento, o torcedor atleticano informou que colocou o drone para sobrevoar para “zoar” o Cruzeiro, maior rival do Atlético-MG. Ele comprovou que possui autorização da ANAC para controlar o equipamento, que não realizou filmagens da partida, além de não oferecer riscos a qualquer pessoa que estava no Baenão naquele momento.

A situação também foi citada na súmula da partida pelo árbitro, onde aparece também o nome de Victor Augusto Cabral Rabelo Vianna. No documento da partida frisa que Victor Vianna também foi conduzido à delegacia.

Aos 32 minutos do segundo tempo da partida entre Remo x Cruzeiro-MG, pela Série B, um drone sobrevoou o Estádio Baenão, com o escudo do Cruzeiro, a letra “C” e um formato de fantasma.