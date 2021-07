VÍDEO: Fantasma da Série C aparece em jogo entre Remo e Cruzeiro no Baenão

Além do golaço do atacante Victor Andrade, que deu a vitória ao Remo sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, outro momento chamou bastante atenção. Por volta dos 33 minutos do segundo tempo, um drone com uma bandeira em alusão ao 'Fantasma da Série C' sobrevoou o Estádio Baenão, em provocação ao Cruzeiro.

