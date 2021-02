Remo: vice-presidente confirma coleta para a premiação dos atletas em caso de título da Copa Verde

O Remo joga contra o Brasíliense-DF amanhã (24), pela partida de volta da Copa Verde, às 16h, no Mangueirão. O Leão Azul entra em campo em desvantagem, já que foi derrotado por 2 a 1 no primeiro jogo na Capital Federal. Pensando na conquista inédita da competição e a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, que acarretaria em uma cota de mais ou menos R$1.5 milhão, a diretoria do Remo decidiu realizar uma coleta para incentivar os atletas. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do clube Marcelo Carneiro.

Em conversa com a equipe de OLiberal, Carneiro informou que foi criada uma chave pix e que iniciou as conversas com um grupo de amigos e torcedores do clube, para que se pudesse arrecadar o máximo de recursos e ser dividido entre atletas, comissão e funcionários. De acordo com o dirigente várias pessoas já contribuíram, porém não foi informado quanto já foi arrecadado e nem a meta estipulada.

“O resultado do primeiro jogo é reversível, então pensei em montar esse grupo novamente com o intuito de arrecadar recursos para a premiação pelo título da Copa Verde. Um gás a mais nesse momento decisivo”, escreveu.

JÁ ROLOU ANTES

O mesmo ocorreu no período em que o Remo estava disputando o acesso para a Série B. A meta dos dirigentes era arrecadar R$200 mil antes do clássico decisivo contra o Paysandu.

FINAL

Remo x Brasiliense duelam nesta quarta-feira (24), às 16h, no Estádio Olímpico do Pará, pelo jogo de volta da fina da Copa Verde. O clube paraense precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça de forma direta, em caso de vitória por um gol a competição será decidida nas penalidades. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.