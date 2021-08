Remo viaja com 3 desfalques importantes para jogo contra o Confiança

O Remo não vai contar com três jogadores importantes na partida contra o Confiança-SE pela 19ª rodada da Série B. O zagueiro Romércio, o meia Matheus Oliveira e o meia-atacante Erick Flores ficaram em Belém para tratar as lesões. Eles se machucaram durante a partida contra o Vasco da Gama realizada na última sexta-feira (13). Os três são titulares no time e ajudaram o Leão a vencer o Cruzmaltino por 2 a 1.

Relembre como foi

O zagueiro Romércio marcou um dos gols na vitória em cima do Vasco. Após o jogo, ele revelou que se lesionou. "Muito feliz pelo momento que estou vivendo com a camisa do Remo. Quero agradecer a Deus e dedicar o gol para a minha família. Estou feliz pelo gol e triste por ter me machucado no último lance (do jogo)", afirmou em entrevista ao Sportv.

O volante Lucas Siqueira e o lateral-direito Wellington Silva também não viajaram com delegação azulina para Aracaju. O primeiro se recupera de uma lesão no biceps femoral esquerdo e o segundo trata a lesão no adutor direito.

Em compensação, o Leão tem o retorno dos meias Felipe Gedoz, que cumpriu suspensão no jogo passado, e Marcos Junior, que não pode jogar contra o Vasco por causa de um cláusula contratual.

O jogo entre Confiança e Remo será às 19 horas de terça-feira (17), no Batistão, em Aracaju (SE), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.