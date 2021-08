Vinícius acredita em melhora do Remo na Série B: 'vamos conseguir fazer um returno mais consistente'

Após o sábado de folga, os jogadores do Remo se reapresentaram na manhã deste domingo (15) no Baenão. O foco agora é a partida contra o Confiança-SE, que encerra o primeiro turno da Série B. O goleiro Vinícius falou sobre esse jogo e quais os cálculos que o time azulino está fazendo para ficar bem na tabela da competição no returno.

“Tem que ser melhor. A gente trabalhou para que a meta fosse alcançada, mas precisamos de uma pontuação maior para não passar sufoco no returno. Então vamos procurar fazer uma grande partida para alcançar o maior número de pontos. O nosso objetivo é terminar o primeiro turno com 26 pontos. Temos que ir com muita dedicação e fazer grande partida contra o Confiança”, afirmou.

Para o goleiro, o time precisa manter o mesmo padrão de jogo que teve contra o Goiás e o Vasco para acabar com a oscilação na Série B.

“A gente vem oscilando bastante. Não queríamos estar assim. Mas o ideal é alcançar o equilíbrio mais rápido possível. É um padrão como fizemos contra o Goiás e o Vasco, ter o padrão das últimas duas partidas, quando alcançar esse nível vamos conseguir fazer um returno mais consistente e melhor que o primeiro”, frisou Vinícius.

O Remo viaja para Aracaju (SE) na tarde deste domingo e ainda treina na capital sergipana nesta segunda-feira. A partida contra o Confiança será às 19 horas de terça-feira (17), no Batistão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.