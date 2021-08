Treinador diz que Remo teve a melhor atuação na Série B diante do Vasco: 'Poderíamos ter matado o jogo cedo'

A partida do Remo contra o Vasco, pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão, pode ser considerada uma das melhores do clube de Belém na Série B. O 2 a 1 no placar não refletiu a superioridade do Leão em campo. Ainda no primeiro tempo, o time remista poderia ter aberto um placar mais elástico, segundo o treinador Felipe Conceição.

"Poderíamos ter matado o jogo cedo. Inclusive, o gol deles saiu numa bobeira. A nossa equipe tá de parabéns. Sabemos que estamos em uma caminhada e temos que aprender com os erros", disse o treinador.

O erro, citado pelo técnico do Remo, foi a derrota contra o Operário-PR, na última sexta (6). Conceição afirma que aquele revés, dentro de casa, fez o time atuar melhor nas rodads seguintes.

"Aquilo (partida contra o Operário-PR) foi um ponto fora da curva. Estamos trabalhando e conseguido crescer com os jogos, mesmo treinando pouco e com o carro andando", disse o treinador.

O Remo volta a campo na próxima terça-feira (17), quando enfrenta o Confiança-SE, em partida válida pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B. A partida começa a partir das 19h30, no estádio Batistão, em Aracaju.