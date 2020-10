Remo vence o primeiro jogo do quadrangular semifinal do campeonato de futebol feminino

A equipe feminina do Remo venceu o Cabanos pelo placar de 2 a 0, o primeiro jogo do quadrante da semifinal. Os dois gols da equipe azulina foram marcados por Suame.

“É um adversário que deu trabalho, acabamos desorganizando em alguns momentos do jogo”, afirmou o técnico azulino Vitor Braga.

A próxima partida do Remo será contra o Paysandu na quarta-feira (4), no CEJU, às 15h. Ainda pela primeira rodada o Paysandu enfrenta a ESMAC no próximo domingo (1).