Remo vence Esmac e se classifica para final do Parazão Feminino

O Remo bateu a Esmac no último domingo (12) e conquistou vaga para final do Campeonato Paraense Feminino de 2021. A vaga para decisão foi definida nos pênaltis. No tempo normal, a equipe de Ananindeua venceu por 1 a 0, mas como o Leão havia vencido a primeira partida por 2 a 1, o finalista foi conhecido após as penalidades máximas.

Nas cobranças, o Remo teve 100% de aproveitamento. No entanto, a goleira azulina, K1, fez duas defesas que garantiu a vaga do Leão.

Com a classificação, a equipe de Belém enfrenta o Castelo dos Sonhos, de Castanhal. O campeão dessa edição irá representar o estado no Brasileirão A3. As datas, horários e locais ainda não foram definidos pela Federação Paraense de Futebol.