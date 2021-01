Remo tira onda com capitão do Paysandu

O Remo conseguiu o acesso para a Série B de forma antecipada, no último domingo, ao vencer o Paysandu, por 1 a 0, e pelo fato do Londrina e Ypiranga terem empatado. E o gol da vitória do Leão foi o atacante Salatiel, artilheiro do clube na competição com 5 gols. Na noite desta segunda-feira (11), o clube publicou na rede social uma foto e tirou onda com o capitão do Paysandu.

Veja a publicação:

Gente, queria postar a foto do meu artilheiro, mas tem alguém atrapalhando. Vocês conhecem alguém que manje de photoshop pra remover? 😬



📸 Samara Miranda/Remo#OReiVoltou pic.twitter.com/APIfGHG4Zy — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) January 11, 2021

Com o acesso garantido, o Remo vai enfrentar o Londrina, no sábado, às 17 horas, no Mangueirão, em busca da vaga na final da Série C. Uma vitória do Remo em cima do Londrina não só garante de vez a vaga na decisão da Terceirona, como também ajuda o Paysandu, que vai jogar no mesmo dia e horário contra o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). As partidas válidas pela última rodada do quadrangular final da Série C terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.