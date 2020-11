Remo tenta 'driblar' os problemas no ataque para conquistar a classificação

O Remo possui um compromisso importante amanhã (23), diante do Botafogo-PB, no estádio Almeidão, na cidade de João Pessoa (PB), pela 16ª rodada da Série C 2020. Para o clube paraense a partida é encarada como o “jogo da classificação”, já que uma vitória diante do Belo garante o Leão Azul na próxima fase da competição nacional. Mas para que isso ocorra o Remo precisa melhorar um fundamento que vem, tirando o sono do técnico Paulo Bonamigo: o ataque.

Na Série C deste ano o Remo marcou 18 gols na Série C, porém 10 deles foram marcados por atacantes. No último jogo, contra o Santa Cruz-PE, o clube paraense até criou bastante, porém pecou demais nas finalizações, não conseguiu “matar o jogo” e acabou “punido” com gols do adversário e a primeira derrota em casa na competição.

Durante a semana o técnico Paulo Bonamigo trabalhou bastante jogadas de finalizações no estádio Baenão. O comandante azulino não quer deixar escapar a chance da classificação diante do Botafogo e assim poder ficar mais tranquilo no restante da competição.

DESFALQUES

A equipe remista vem sofrendo com os desfalques dos atacantes. Contra o Santa Cruz, o Remo entrou em campo sem o atacante Wallace que estava machucado, Salatiel que sentiu dores no adutores além de Tcharlles que cumpriu suspensão. Então Paulo Bonamigo recorreu aos atletas Eron e Gustavo Ermel, além de Hélio, titular da equipe.

Amanhã contra o Belo o Remo volta a ter problemas, já que Hélio foi expulso e cumpre suspensão, Wallace ficou sem treinar boa parte da semana por conta de uma pubalgia e iniciou transição na última quarta-feira (18) e Tcharlles é dúvida por conta de um entorse no tornozelo direito ocorrida na partida contra o Treze-PB, em Belém. Com isso o ataque diante do clube paraibano pode ter novidades, como as entradas de Eron, Ermel e Salatiel. Outra opção é o jogador João Diogo, que atuou em duas partidas pelo Remo na Série C.

NO MERCADO

Visando solucionar esse problema o Remo está no mercado e pode fechar com um atacante. A equipe de OLiberal conversou com uma fonte do clube, que confirmou a negociação com o jogador Augusto, de 29 anos, bastante rodado pelo futebol nordestino e que estava disputando a Série d pelo América-RN. Além do Remo, o Paysandu também chegou a conversar com o atleta e seu empresário, mas o clube azulino seguiu com as tratativas.