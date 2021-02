Remo será mandante do jogo de volta contra o Manaus pela semifinal da Copa Verde

O Remo vai decidir em Belém (PA) a vaga para a final da Copa Verde 2020. O primeiro jogo da semifinal terá o Manaus como mandante. Na outra semifinal do torneio, o Brasiliense será o mandante do segundo jogo contra o Vila Nova.

A definição dos mandos de campo ocorreu na tarde desta terça-feira por meio de sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na tabela da CBF, os jogos da semifinal do torneio regional estão marcados para sábado, 13, e quarta-feira (17).

A CBF ainda definiu quem vai ser o mandante do segundo jogo da final da Copa Verde. No sorteio, o time finalista do centro-oeste tem o mando de campo do jogo de ida. O jogo de volta terá um time do norte como mandante. Os jogos da final estão marcados para 21 de fevereiro, domingo, e 24 de fevereiro, quarta-feira.

Agora é esperar a tabela que vai confirmar as datas e os horários dos jogos da semifinal da Copa Verde.

Confrontos da semifinal:

- Times do Norte:

Ida: Manaus x Remo

Volta: Remo x Manaus

- Times do Centro-Oeste

Ida: Vila Nova x Brasiliense

Volta: Brasiliense x Vila Nova

Mando de campo da final:

Ida – mandante é o time do Centro-oeste

Volta – mandante é o time do Norte