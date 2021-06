Remo se reapresenta pensando na Série B e volante diz: 'Equipe aguerrida no sábado'

O Remo não está com tempo para lamentar a derrota de 2 a 0 para o Atlético Mineiro no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, a equipe azulina se reapresentou no Baenão com o pensamento no compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 19 horas, o Remo enfrenta o Brasil de Pelotas, no Baenão.

Antes da atividade começar, o volante Anderson Uchôa concedeu entrevista coletiva. Lógico que um dos assuntos foi a derrota para o Galo.

“Na minha opinião a gente não foi ruim. Acho que a gente deixou o Atlético-MG ficar muito com a posse de bola. Ficamos só marcando e no segundo tempo fizemos diferente. Já adiantamos a marcação, pegamos em cima e dificultou a saída de bolas deles. E nos perdemos muitas oportunidades. Poderíamos ter feito dois gols e ter saído empate”, avaliou.

Anderson Uchôa vai disputar no sábado o 18º jogo pelo Remo. Na temporada, ele marcou dois gols. O jogador garante que está recuperado da lesão.

“Eu venho evoluindo a cada dia. Vocês sabem da minha lesão e hoje posso falar que estou 100%. Não sinto dores e agradeço ao pessoal da fisioterapia”, comentou o volante, acrescentando sobre a foram que o time azulino deve jogar contra o Brasil de Pelotas.

“Conheço o Brasil de Pelotas, joguei contra. Sempre esperam marcação forte. Aqui não deve ser diferente. Precisamos ter atenção grande principalmente quando for atacar. Atacar defendendo. Porque virão aqui jogar por uma bola no contra-ataque. E também podem esperar no sábado uma equipe aguerrida que vai lutar pelos três pontos”, afirmou.

O Remo encerra a preparação para o jogo contra o Brasil nesta sexta-feira. A partida entre Remo e Brasil terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.