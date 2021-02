Remo se reapresenta no Baenão com retorno do técnico e volante

O Remo voltou a treinar nesta terça-feira. A reapresentação no Banpará Baenão contou com o retorno de alguns jogadores e também do técnico Paulo Bonamigo, recuperado da covid-19.

Os atletas que atuaram 90 minutos no jogo contra o Independente, no domingo, pelas quartas de final da Copa Verde, realizaram um regenerativo. Os demais fizeram um treino técnico-tático em campo reduzido.

RETORNOS

O volante Lucas Siqueira e o atacante Hélio Borges estão recuperados e participaram da movimentação com bola comandada pelo técnico Paulo Bonamigo.

DESFALQUES

O volante Anderson Uchôa não participou da atividade. O jogador está na fase de transição 1 com a fisiologia do clube, que é realizado no NASP (Núcleo Azulino de Saúde e Performance).

Quem também ficou de fora do treino foi o zagueiro Fredson, que segue o tratamento no joelho direito.

No início da noite, a CBF informou que o Remo vai enfrentar o Manaus na sexta-feira (12), às 17 horas, na Arena Amazônia, na primeira partida da semifinal da Copa Verde. O jogo de volta está marcado para sábado (20), às 16 horas, no Mangueirão, em Belém (PA). Os jogos terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.