Remo se apresenta para a temporada 2023 no Estádio do Baenão; veja imagens

O Remo se apresentou na tarde de segunda-feira (12) para o início da pré-temporada. O novo elenco azulino e comissão técnica deram os primeiros passos para o ano de 2023 no Estádio Baenão. Destaque para o anúncio do ídolo Agnaldo de Jesus, o Seu Boneco, como novo coordenador técnico.

Dos reforços, a equipe azulina recebeu cinco na madrugada de segunda: o zagueiro Ícaro, o lateral Raí, o meia Rodriguinho, que já defendeu o Leão em 2017, além dos atacantes Diego Tavares e Pedro Vítor.

No fim de semana já tinham desembarcado em Belém os zagueiros Diego Guerra e Diego Ivo, o lateral-direito Lucas Mendes, o volante paraguaio Richard Franco e também os atacantes Fabinho e Jean Silva.

O fisioterapeuta do clube, Marcus Silva, explicou sobre as análises feitas neste início: "Hoje (12) está sendo realizado o FMS, que é avaliação de movimento do atleta, que tem por objetivo qualificar o padrão correto de movimento dele. Nesse exame você vai observar os músculos que estão inserindo em alguma alteração ou discrepância, apra que possamos corrigir em um trabalho de pré-treino. Depois que analisarmos, encaminhamos para a fisiologia e departamento de preparação física", explicou.

"Fizemos exames da fisiologia que chamamos de exames de parâmetros básicos. Eles dão um norte para a preparação física e possamos iniciar os trabalhos. Foi muito dinâmico, fizemos em menos de dois dias 29 atletas e faltam dois. Depois emitiremos um relatório para a preparação física, para que possa ver que caminho seguir na individualidade com cada atleta", concluiu o fisiologista, Erik Cavalcante.

Vale lembrar, os próximos três dias também preveem trabalhos internos - exames, testes físicos e protocolos, sem a presença da imprensa. Na sexta-feira (16) estão programados os primeiros treinos em campo: pela manhã, no Baenão; e à tarde, no Centro de Treinamento em Outeiro. A movimentação no estádio azulino deverá ser aberta aos jornalistas.