Remo recebe o Volta Redonda no Baenão na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro

Disposto a apagar a má impressão da temporada passada, o Clube do Remo começa sua jornada na Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado, contra a equipe do Volta Redonda, em Belém. O duelo começa às 17 horas direto do Baenão. Para este ano, a torcida espera que o time supere a amarga 11ª posição na edição passada, que lhe valeu a desclassificação ainda na primeira fase.

Para a nova empreitada, o Leão Azul paraense fez um investimento pesado desde o início da temporada, num projeto que fracassou na sua parte mais sensível: o comando técnico. A falta de sintonia do ex-técnico Ricardo Catalá com o futebol azulino causou um estrago irreparável nas primeiras competições do ano, restando agora a Série C como a salvação da temporada.

Já sob o comando de Gustavo Morínigo, o Remo começa a se reinventar com novidades e muitas mudanças no sistema de jogo. Foram cinco nomes anunciados nos últimos dias, todos eles já inscritos no BID e liberados para atuar. Assim, o time ganha o reforço do zagueiro Sheldon, do lateral-esquerdo Hélder Santos, do meia João Afonso e dos atacantes Guilherme Cachoeira e Matheus Lucas.

Além disso, existe uma espinha dorsal de confiança do treinador que deve nortear, ao menos na estreia, a onzena titular contra o Volta Redonda. Assim, é possível que nomes como Marcelo Rangel, Jonílson, Ligger, Pavani, Sillas, Ronald, e, de repente, Ribamar, que ainda deve um pedido de desculpas à torcida pelo excesso de gols perdidos nos últimos jogos do time. Um dos destaques dessa base é Jaderson, que despertou o interesse do maior rival, mas negou a "travessia" e segue no Leão Azul.

A estreia azulina será contra um time que não anda bem das pernas, mas num mercado de nível bem mais elevado. O Volta Redonda foi apenas o 11º colocado no Campeonato Carioca, mas conseguiu se segurar na elite estadual e ainda arrancou um empate em 1 a 1 contra o poderoso Fluminense. O grande destaque do time é o atacante Marcos Vinícius, conhecido como MV, autor de quatro gols em 11 jogos.

Ficha Técnica

Local: Baenão

Hora: 17h

Árbitro: Artur de Morais Fernandes (GO)

Assistentes: Tiego Henrique dos Santos Braga (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Bruno Bispo, Ícaro, Raimar; Pavani, Sillas, Kelvin; Jaderson, Ronald e Ribamar.

Técnico: Gustavo Morínigo

Volta Redonda: Paulo Henrique; Wellington Silva, Michel Custódio, Sánchez, Bruno Barra; Danrley, Berguinho, Robinho, Júlio César; Italo e MV.

Técnico: Rogério Corrêa