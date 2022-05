Remo recebe o Floresta-CE no Baenão buscando diminuir a pressão e entrar no G8 da Série C

Um novo dia, um novo adversário e quem sabe uma nova fase na Série C. O Remo recebe hoje a equipe do Floresta-CE, pela Série C, às 19h, no Baenão, em Belém. O Leão Azul busca diante do clube cearense voltar a vencer e retornar ao G8 do Brasileiro, além de aliviar pressão que o time sofre por parte da torcida, que cobra por melhores resultados na disputa da Terceirona.

O comandado pelo técnico Paulo Bonamigo busca uma sequência de vitórias na Série C. Neste domingo o adversário é o Floresta, confronto direto por uma das vagas na próxima fase, na outra rodada, o Remo volta a jogar em casa, diante do Campinense-PB e somar seis pontos nessas duas partidas faz parte dos planos azulinos.

Formação

Com retornos e com desfalques, técnico remista buscou durante a semana uma formação ideal, já que Bonamigo não contará com o meia-atacante Erick Flores, que estava desempenhando a função de meia na equipe, com a contusão de Albano. Paulinho Curuá pode aparecer no meio, e Marciel fazendo a função de meia. Outra opção é Marco Antônio que fez essa posição durante o Parazão. Na lateral-esquerda Leonan suspenso e também contundido, dá lugar a Renan Castro, que entrará pela primeira vez como titular vestindo a camisa remista.

Retornos

O zagueiro Daniel Felipe, que ficou de fora da última partida em Erechim (RS), contra o Ypiranga-RS, retorna ao time após cumprir suspensão para formar a dupla de zaga com Marlon. Na frente o atacante Rodrigo Pimpão também volta à equipe pela ponta-esquerda, já que havia levado o terceiro cartão amarelo e teve que ficar de fora do último jogo.

Concorrente direto

Na 10ª posição com 10 pontos conquistados, o Remo não consegue engatar duas vitórias seguidas e a cobrança por resultados positivos só aumenta. A diretoria tenta trazer o torcedor para o lado do time e até diminuiu o preço do ingresso de arquibancada, que saiu de R$40 para R$30.

Floresta

O adversário azulino também vem de derrota na última rodada. O Floresta- perdeu para o Aparecidense-GO, por 3 a 2, fora de casa. A equipe possui alguns jogadores conhecidos do futebol paraense como o zagueiro Perema, de 29 anos, que esteve muito tempo defendendo o Paysandu. Outro que defendeu o maior rival azulino foi atacante Raphael Luz, autor de três gols decisivos na final da Copa Verde em 2015, que terminou com o título do Dourado e uma goleada de 5 a 1 que deu ao time de Mato Grosso (RS) o título da competição. O clube também conta com o goleiro Douglas Silva, que subiu para a Série B com o Paysandu em 2014 e foi campeão paraense com o Remo em 2018.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Data: 29.05.2022 – domingo

Horário: 19h

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Auxiliares: Wagner Júnior Bonfim Ledo (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Remo: Vinícius; Celsinho, Daniel Felipe Marlon e Renan Castro; Anderson Uchôa, Marciel, Paulinho Curuá (Marco Antônio), Rodrigo Pimpão, Bruno Alves e Brenner. Técnico Paulo Bonamigo.

Floresta: Marcos; Yago Rocha, Perema, Joedson e Fábio; Alason, Thalison e Carlinhos; Klenisson, Mailson e Flávio Torres. Técnico: Ricardo Drubscky