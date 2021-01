Remo poderá ter três mudanças para o clássico diante do Paysandu na Série C

O Remo terá pela frente o Paysandu no próximo domingo (10), às 18h, no Mangueirão. A partida pode garantir o Leão Azul na Série B em caso de vitória remista, desde que o Londrina não vença o Ypiranga-RS. O técnico Paulo Bonamigo vem treinando a equipe, que poderá ter novidades diante do rival bicolor.

O zagueiro Rafael Jansen está em tratamento e treina separado do grupo, já que sofreu uma entorse no joelho direito, que o deixou de fora da partida contra o Ypiranga no último final de semana. Caso Jansen não tenha condições de jogar, Bonamigo possui as opções de Gilberto Alemão, que jogou em Erechim (RS) e Fredson, que retorna de suspensão e pode formar a dupla defensiva ao lado de Mimica.

Além da zaga o Leão poderá ter mudanças no meio. Júlio Rusch pode pintar no time titular no lugar de Charles. Outra possível mudança é a entrada de Eduardo Ramos no posto de Felipe Gedoz, que não vem desempenhando o futebol esperado pelo torcedor remista.

O Remo é o atual líder do quadrangular final da Série C com sete pontos, mesma pontuação do Paysandu, porém o Leão leva vantagem no saldo de gols. Paysandu x Remo se enfrentam neste domingo (10), às 18h, no Estádio Olímpico do Pará e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.