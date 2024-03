Remo pode ter dupla de zaga reserva nos clássicos contra Tuna e Paysandu

O Remo está na disputa das semifinais do Campeonato Paraense e da Copa Verde contra os seus eternos rivais, Tuna e Paysandu, respectivamente, mas o técnico Gustavo Morínigo, pode ter problemas para escalar o time para os clássicos. O Leão pode ter uma zaga totalmente reserva nos próximos jogos.

No início da sua trajetória no Remo, Gustavo Morínigo optou pela dupla de zaga composta por Ligger e Ícaro, atletas que já estavam atuando ainda no comando de Ricardo Catalá, porém, Ícaro se machucou contra o Trem-AP, na Copa Verde e ainda segue em recuperação.

Ícaro teve uma lesão na coxa e nesta semana um quadro viral, onde perdeu quatro quilos em dois dias e atrapalhou a recuperação muscular. De acordo com Jean Klay, médico do clube azulino, o jogador deve voltar aos treinos somente na semana que vem e provavelmente pode ficar de fora do primeiro clássico da Copa Verde contra o Paysandu. Com a ausência de Ícaro, o jovem a base Jonilson assumiu a posição.

Já na última partida do Remo, contra a Tuna, pelo Parazão, o zagueiro Ligger saiu de campo contundido, no segundo tempo e pode não enfrentar a Águia pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paraense. O jogador deixou o gramado do Colosso do Bengui e, dependendo do grau da lesão, pode desfalcar o time também nos clássicos da Copa Verde e, em uma possível final do Estadual, caso o Remo avance na competição.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo para saber um posicionamento sobre o caso do jogador Ligger, mas até o momento não obteve resposta.

O problema do Remo na defesa fica evidente, após as contusões dos atletas e a saída do zagueiro Reniê, neste mês. Caso Liggier e Ícaro não tenham condições de jogo, a zaga do Leão contra a Tuna pode ser formada por Jonilson e Bruno Bispo, com o clube remista não tendo reservas na equipe.