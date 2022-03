Remo pode enfrentar Palmeiras, Flamengo, Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil; veja a lista completa

A Copa do Brasil vai afunilando e os clubes do pote 1 já estão definidos. Esse pote é formado por equipes que disputam a Copa Libertadores, os campeões da Copa do Nordeste (Bahia-BA) e da Série B (Botafogo-RJ), além do Santos-SP, São Paulo-SP, Cruzeiro-MG, Atlético-GO e Ceará-CE que passaram de fases e estão mais bem colocados no ranking da CBF. O único representante do Pará na competição é o Remo, porém, o Leão está no porte 2 e poderá enfrentar gigantes do futebol nacional.

VEJA MAIS

Assim como ocorreu em 2021, o Remo está na terceira fase da Copa do Brasil, mas dessa vez o Leão ocupou a vaga por ser o atual campeão da Copa Verde. No ano passado o clube paraense teve pela frente o Atlético-MG e em 2022 poderá enfrentar o Galo novamente. A segunda fase ainda não chegou ao fim, mas o pote dos clubes que o Remo poderá jogar já está definido. Equipes como Palmeiras-SP, Flamengo-RJ, Corinthians-SP, São Paulo-SP podem pegar o Remo em jogos de ida e volta disputando a quantia de R$3 milhões, de cota ofertada pela CBF.

O sorteio dos confrontos e os mandos de campo será no dia 28 deste mês, às 15h, na Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).

Veja quem o Remo poderá enfrentar

Flamengo-RJ

Palmeiras-SP

Atlético-MG

Santos-SP

São Paulo-SP

Fluminense-RJ

Corinthians-SP

Fortaleza-CE

Bahia-BA

Ceará-CE

Cruzeiro-MG

América-MG

Atlético-GO

Botafogo-RJ

Red Bull Bragantino-SP