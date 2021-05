Remo planeja anunciar mais reforços para Série B até domingo (23)

Com o fim da participação no Campeonato Paraense, o Clube do Remo começa a se reformular para a Série B de 2021. O time planeja anunciar nos próximos dias reforços para a competição nacional. O planejamento é trazer, inicialmente, lateral-esquerdo, zagueiro e meia.

“Nós estamos atrás de mais um zagueiro. Antes queríamos de dois a três. Vamos trazer um lateral-esquerdo, porque só temos o Marlon. A negociação estava avançada. Mas deu uma estagnada e vamos atrás de outros atletas. Vamos trazer um meia para substituir o Renan Oliveira que saiu. Antes de iniciar a Série B, queremos ter um lateral, um zagueiro e um meia”, disse o diretor de futebol do Remo, Dirson Medeiros, em entrevista para a CBN Belém.

Lateral e zagueiro

O lateral-esquerdo Artur Henrique e o zagueiro Caetano, conforme antecipado por O Liberal, foram procurados pelo Remo. Dirson comentou como está a negociação com os dois jogadores.

“Caetano foi oferecido para gente. Tem base no Corinthians. Tínhamos interesse e vinha até com salário pago pelo Corinthians. Valeria muito a pena. Caso virasse titular teria um bônus pequeno. Mas com a troca de técnico (do Corinthians) deu uma pausa. Não sabemos se vai seguir. E não vamos esperar. Seguimos em frente a negociação. Até domingo devemos apresentar um novo zagueiro para o clube. E o Artur Henrique é um jogador que a gente monitora e tem interesse. Assim como ele, há outros laterais no nosso radar. Nós precisamos trazer outro lateral de qualidade. Porque o Marlon não vai aguentar a sequência de jogos”, comentou o diretor de futebol.

Dispensa e empréstimos

Além de contratar, o Remo vai continuar a dispensar e emprestar jogadores. Questionado sobre a situação do zagueiro Mimica e de outros atletas, Dirson informou que está sendo analisado.

“A gente ainda está em avaliação sobre isso. Vão ter alguns atletas que serão emprestados, alguns da base, que a gente está vendo que não terão chance neste ano. Vamos emprestar para dar rodagem. Já tem clube interessado, até de Série B bom que quer dois atletas nossos. Estamos negociando. Dispensa, a gente vai continuar em análise. Vamos encerrar a negociação de desligamento, como foi do Renan e Felippe e depois divulgamos. Não pode liberar alguém agora, sem chegar outros atletas. Senão, o elenco fica com um quantidade pequena. Devemos ter sim dispensas e empréstimos”, comentou o Dirson Medeiros, explicando ainda a situação do Kevem.

“A gente está negociando renovação do Kevem. Infelizmente nesse último ano o Kevem tem se machucado muito. Mas é um ativo do clube. O clube ainda tem 30% do atleta. Nós confiamos. Ele não tem se machucado porque quer e estamos vendo o sofrimento. Estamos negociando renovação e o critério será salário fixo e produtividade. O Kevem é um cara que queremos resgatar para o futebol. Estamos fazendo negócio bom para ficar ambas para ambas as partes.”

Outras posições

Além das posições citadas, o Remo ainda pretende trazer outros atletas durante a Série B.

“Estamos monitorando o mercado e vamos continuar avaliando o plantel. Se o atual atleta na posição não render, vamos fazer trocas. Possivelmente vamos trazer mais um volante e um ponta quando a competição estiver em andamento”, explicou.

O Remo estreia na Série B no dia 29 de maio (sábado) contra o CRB-AL. A partida será às 16 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.