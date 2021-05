Novos nomes podem pintar! Diretoria do Remo conversa com zagueiro e lateral de olho na Série B

Após anunciar o zagueiro Suéliton e o atacante Rafinha, a diretoria do Remo ainda tenta fechar com mais dois jogadores ainda nesta semana para a disputa da Série B. Os atletas que estão no radar do Leão Azul são o zagueiro Caetano, que pertence ao Corinthians-SP e também o lateral esquerdo Arthur Henrique, que estava jogando na Ferroviária-SP. A informação foi confirmada com uma fonte interna do clube.

Os dois atletas estão conversando com a diretoria azulina, mas ainda não foi fechada a negociação. Arthur, de 21 anos, já jogou a Série B pelo Oeste-SP nas temporadas de 2019 e 2020 e possui experiência na competição nacional.

O atleta também é considerado um “coringa” no futebol, já que também pode atuar na lateral esquerda. Ele jogou o Campeonato Paulista pelo São Caetano-SP, disputou oito partidas e marcou um gol.

Já o outro atleta que faz parte dos planos do Remo para a Série B é o lateral esquerdo Arthur Henrique. Cria da base do São Paulo, Arthir, atualmente com 27 anos, já atuou no América-RN, Atlético Tubarão-SC e em Portugal defendendo as cores do Gil Vicente em 2020.

Arthur Henrique já atuou em Portugal e estava na Ferroviária-SP (Assessoria / Ferroviária S/A)

Nas últimas cinco temporadas do atleta, quatro delas foram jogando pela Ferroviária-SP, em 2021 foram 11 jogos pela equipe Grená no Paulistão.