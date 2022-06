Remo perde para o Ypiranga-AP na estreia do Brasileiro de Futebol Feminino A3

Não deu para as meninas do Leão Azul. Único representante do Pará no Campeonato Brasileiro Série A3, o Remo foi derrotado pelo placar de 2 a 1, pelo Ypiranga-AP, no Estádio Zerão, em Macapá (AP).

Os gols do time amapaense foram marcados um em cada tempo. O primeiro foi um golaço de Letícia, que pegou a sobra de bola na entrada da área e chutou forte, no ângulo, sem chance para a goleira do Remo, aos 48 minutos.

A equipe do Ypiranga ampliou o marcador após a defensora do Remo, Alê, empurrar dar um tranco por trás na atacante do clube amapaense. Lívia cobrou, a goleira do Remo ainda tocou na bola, mas ela morreu dentro do gol azulino, 2 a 0, aos 27 minutos da segunda etapa.

O Leão descontou com Ângela, que recebeu em profundidade e chutou na saída da goleira, diminuindo o marcador aos 36 minutos do segundo tempo.

Remo x Ypiranga voltam a se encontrar no dia 18 de junho, às 15h, no Baenão. O Leão Azul precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à segunda fase de forma direta. Caso as meninas do Remo vençam por um gol de diferença, a vaga será decidida nas penalidades. Quem avançar do confronto pegará Abelhas Rainhas-PI ou Paraíso Intercap-TO.