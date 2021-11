Remo perde para o CSA e se complica na briga contra o Z-4 da Série B

O Remo perdeu pro CSA na noite desta sexta-feira (5), pela 34ª rodada da Série B. Os gols da partida foram marcados um em cada tempo. No primeiro, Marco Túlio abriu o placar. No segundo, Delatorre fechou a conta.

Com o resultado, o Leão estacionou na 11ª rodada da Série B com 41 pontos. No entanto, ficou em uma situação mais delicada na briga contra o rebaixamento. O Leão está a apenas 3 pontos do Londrina, primeiro time dentor do Z-4.

Veja como foi a partida lance a lance

A próxima partida do Remo pela Série B será na segunda-feira terça-feira (9), às 19h, contra o Operário, fora de casa. A partida terá transmissão lance a lance pelo oliberal.com.

Primeiro tempo

Assim como na partida contra o Cruzeiro, última do Remo fora de casa, o Leão adotou uma postura reativa durante o jogo. Passou a marcar antes do meio campo e apostou nos contra-ataques.

A ideia até que deu certo nos primeiros minutos. Aos 5, Victor Andrade recebeu boa bola dentro da área e teve a chance de abrir o placar, mas foi parado por Thiago Rodrigues.

A partir desse momento, o CSA passou a liderar a produção ofensiva da partida. A equipe do Alagoas tinha mais a bola, mas não criava chances efetivas. O Azulão rodava a bola de um lado para o outro, procurando brechas na defesa do Leão, mas só chegava ao ataque por meio de lançamentos e bolas aéreas.

No entanto, a paciencia do CSA foi recompensada. Iury Castilho levantou bola na segunda trave, e Marco Túlio apareceu livre para cabecear no contrapé de Thiago Coelho. Resultado do primeiro tempo: 1 a 0 CSA.

Segundo tempo

A segunda etapa começou assim como terminou a primeira: CSA mais com a bola e chegando mais na área. Ao contrário do primeiro tempo, quando a posse de bola do Azulão era ineficaz, o clube alagoano produziu chances claras de gol. O arqueiro azulino, Thiago Coelho, precisou intervir e fazer boas defesas.

Por volta dos 10 minutos, o Remo cresceu no jogo e passou a agredir mais o adversário. Muito se deu às substituições de Felipe Conceição. No entanto, o gás do Leão durou pouco.

A partir dos 20 minutos da segunda etapa, o CSA voltou a ter mais a bola e pressionar o Leão. A ideia era trocar passes a cadenciar o jogo até o fim da partida.

E, assim como no primeiro tempo, a persistência do Azulão foi recompensada. Clayton cruzou na medida e Dellatorre acertou uma cabeçada fatal. Resultado final: 2 a 0 CSA. Vitória da equipe que mais teve a bola e produziu as melhores oportunidades.

Ficha técnica

CSA-AL 2 x 0 Remo

Brasileirão Série B - 34ª rodada

Data: sexta-feira (5/11)

Local: Rei Pelé

Horário: às 17h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

Quarto árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)



Gols: Marco Túlio e Dellatorre (CSA)

Cartões Amarelos: Reinaldo (CSA); Pingo, Victor Andrade e Uchôa (REM)

Cartão Vermelho: não houve



CSA-AL: Thiago Rodrigues; Yuri, Matheus Felipe, Lucão e Kevyn; Geovane (Renato Cajá), Giva Santos e Gabriel (Clayton); Marco Túlio (Gabriel Tonini), Iury Castilho (Reinaldo) e Dellatorre (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Mozart.

Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes (Wellington Silva), Rafael Jansen, Marlon e Raimar (Igor Fernandes); Uchôa, Arthur (Pingo) e Lucas Siqueira (Ronald); Victor Andrade, Lucas Tocantins (Jefferson) e Neto Pêssoa. Técnico: Felipe Conceição.