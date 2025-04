Remo pega o Coritiba no Mangueirão no confronto dos invictos na Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B encerra nesta segunda (21) a 4ª rodada com três partidas, uma delas é em Belém, no duelo de invictos, o Remo recebe o Coritiba, às 21h30, no Mangueirão, buscando mais uma vitória ao lado do seu torcedor. Porém, o Leão Azul terá quebrar um “tabu” diante do Coxa, de nunca ter vencido o clube alviverde.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Após o empate em 2 a 2 contr o Botafogo-SP, fora de casa, o Remo chegou no sábado e fez seu único treinamento e Belém antes de pegar o Coxa. A equipe paraense volta a jogar em seus domínios e o técnico Daniel Paulista deve mais uma vez não contar com o zagueiro Klaus, que desfalcou o Remo no último jogo, Camutanga segue no seu lugar formando a dupla de zaga com Reynaldo.

Pode voltar

No meio-campo o técnico do Remo pode voltar a contar com o volante Caio Vinícius, que não viajou para Ribeirão Preto (SP) e ficou em Belém, poupado, já que sentiu dores na coxa e o Departamento Médico achou melhor vetar o jogador, porém, a tendência é que o meio-campista retorne para o confronto diante do Coxa. Caso ele não volte, Luan Martins segue na equipe.

Caio Vinícius não atuou na última partida do Remo (Samara Miranda/Ascom Remo)

Cara nova

Por outro lado, o treinador do Leão Azul ganha mais uma opção para armar o time em campo. O meia Régis, recém-contratado pelo Remo, já treinou com o grupo. O atleta de 32 anos acumula passagens por vários clubes do futebol brasileiro como São Paulo-SP, Palmeiras-SP, Corinthians-SP, Sport-PE, Cruzeiro-MG e o próprio Coritiba, poderá fazer sua estreia com a camisa azulina.

Meia Régis já trreinou com o grupo e pode ser uma opção do técnico azulino (Samara Miranda / Remo)

Força em casa

O lateral-esquerdo Alan Rodríguez comentou sobre a o adversário do Remo, citou a força da equipe alviverde, mas frisou a importância de fazer o “dever de casa” e jogar com o apoio do torcedor remista.

“Sabemos da qualidade do Coritiba, é uma boa equipe, com bons jogadores, mas também temos bons atletas. Vamos jogar em casa e com apoio da nossa torcida e isso é fundamental. Temos que fazer valer o mando de campo”, falou em coletiva.

Lembra dele?

Já o Coxa chega para encarar o Remo com dois desfalques na frente. A equipe comandada pelo técnico Mozart, terá duas peças importantes fora partida contra o Remo. As duas ausências fazem a função de ataque, são elas: Dellatorre e também Nicolas Careca, um velho conhecido do torcedor do Paysandu.

Nicolas Careca atuando pelo Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

De fora

O artilheiro da equipe na temporada 2025, o atacante Dellatorre não joga em Belém com uma fissura no pé esquerdo. O outro desfalque é o Nicolas Careca, que passou pelo Paysandu em 2023 e conquistou o acesso à Série B, também é desfalque na equipe com uma lesão muscular e segue de fora. Juan Assis é uma das opções do comandante do Coxa para seu lugar.

Retorno

Se na parte da frente o Coxa possui ausências, no setor defensivo a equipe alviverde terá um retorno. O lateral-esquerdo Alex Silva, que não atuou na última partida diante do Novorizontino-SP, volta ao time, após ter cumprido suspensão.

Agenda

Remo x Coxa duelam nesta segunda-feira (21), no Mangueirão, às 21h30, pela 4ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal +.

Ficha técnica

Local: Mangueirão

Data: 21.04.2025

Horário: 21h30

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Auxiliares: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho Raynaldo, Camutanga (Klaus) e Alan Rodríguez; Luan Martins (Caio Vinícius), Jaderson e Pedro Castyro; Pedro Rocha, Janderson e Felipe Vizeu. Técnico: Daniel Paulista.

Coritiba: Pedro Rangel; Alex Silva, Maicon, Guilherme Aquino e Bruno Melo; Sebas Gómez, Felipe Machado e Josué; Juan Assis, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.