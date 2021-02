Remo pede imagens e áudios do VAR no gol anulado no jogo de ida da final da Copa Verde

O Clube do Remo protocolou na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o ofício solicitando acesso aos arquivos de áudio e vídeo da equipe do VAR na partida de ida da final da Copa Verde, realizada no último domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

O objetivo é verificar possível erro na marcação de impedimento no gol marcado pelo lateral direito Wellington Silva, que seria o empate do Remo na partida. O jogo terminou com a vitória de 2 a 1 do Brasiliense em cima do Remo.

Leia nota do clube:

O Clube do Remo vem a público informar que, protocolou junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o ofício solicitando acesso aos arquivos de áudio e vídeo oficiais utilizados pela equipe do VAR na partida de ida da final da Copa Verde, ocorrida no último domingo (21/02), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A medida visa a averiguar possível erro na marcação de impedimento no gol marcado pelo lateral-direito Wellington Silva nos minutos finais da partida.

A partida de volta entre Remo e Brasiliense será às 16 horas de quarta-feira (24), no Mangueirão. O Remo precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão do título para os pênaltis. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.