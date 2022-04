Remo participa da 8ª edição da Go Cup, torneio internacional de futebol infantil

A partir de segunda-feira (11), Aparecida de Goiânia (GO) recebe a 8ª edição da Go Cup, torneio internacional de futebol infantil. Aliás, o Remo, que viajou na madrugada da sexta-feira (8) para este sábado (9), representa o Pará na competição, que reúne mais de 200 equipes em oito categorias, do sub-7 ao sub-13 misto, mais a sub-13 feminina. Tradicionalmente, o evento ocorre durante o feriado da Semana Santa.

A equipe de O Liberal conversou com Maria Aparecida, coordenadora da equipe azulina, e falou sobre o evento e a preparação do time: "A Go Cup é um dos maiores, senão o maior evento de futebol infantil do mundo. A estrutura é ótima: campos, refeitórios, área de recepção, traslado, etc. A oportunidade é ímpar para podermos mostrar todo o trabalho que é desenvolvido nas categorias de base do Clube do Remo, com garotos a partir de seis anos", destacou.

Parcerias e patrocínios

O Remo vai participar em quatro categorias, do sub-9 ao sub-12, com uma delegação de 42 atletas, mais os dois técnicos. Segundo Maria, o patrocínio vem apenas dos pais dos pequenos atletas, daí a necessidade e importância de novas parcerias ou apoios para a equipe.

"Apoios e parcerias são sempre bem-vindos, visto que estamos falando de categorias de base - que não têm tanta visibilidade e apelo comercial como as categorias maiores e o profissional. Independentemente dos resultados que virão, nossa expectativa é de longo alcance, buscando prover a melhor infraestrutura para que estas crianças de hoje se tornem grandes profissionais do futebol no futuro", concluiu a coordenadora.

A tempo, o Remo sub-8 foi campeão da série bronze da Go Cup, em 2019.