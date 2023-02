Remo: Meia segue de fora do time e Marcelo Cabo repete escalação da Copa do Brasil diante do Cametá

O Remo encara o Cametá, neste domingo (26), às 17h, no Baenão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. O Leão Azul entrará em campo com a mesma formação que derrotou o Vitória-ES, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil.

O meia Soares, titular nas três rodadas do Parazão continua de fora da equipe. O jogador se recupera de uma virosa e desfalca o time pela segunda vez seguida. Remo x Cametá fazem o confronto do campeão paraense de 2022 e o campeão da Segundinha. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, a partir das 16h45.

Confira a escalação