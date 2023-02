Remo x Cametá: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (26/02) pelo Parazão

As equipes Remo x Cametá disputam neste domingo (26/02) a 4° rodada do Campeonato Paraense. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém (PA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Remo x Cametá ao vivo?

A partida Remo x Cametá pode ser assistida ao vivo pela TV Cultura e pelo canal de Youtube da emissora, a partir das 17h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Remo x Cametá​​​​ chegam para o jogo?

Remo estreou neste Parazão com uma vitória de 3 a 1 sobre Independente. Depois, venceu São Francisco por 1 a 0 e Águia de Marabá por 2 a 1.

Já Cametá começou com uma vitória de 1 a 0 sobre Tapajós, que foi seguida por um empate de 1 a 1 com Independente e uma vitória de 1 a 0 sobre Itupiranga.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Remo: Vinicius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Raí; Anderson Uchôa, Richard Franco, Pablo Roberto e Soares; Diego Tavares e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Cametá: sem informações. Técnico: Rogerinho Gameleira.

FICHA TÉCNICA

Remo x Cametá

Campeonato Paraense

Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém (PA)

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2023, 17h