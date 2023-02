Olympique de Marseille x PSG: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (26/02) pela Ligue 1

As equipes Olympique de Marseille x Paris Saint-Germain disputam neste domingo (26/02) a 25° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha. Confira o horário e onde assistir a partida:

Onde assistir Olympique de Marseille x PSG ao vivo?

A partida Olympique de Marseille x PSG pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Olympique de Marseille x PSG​ chegam para o jogo?

PSG lidera a Ligue 1 com 18 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 59 gols marcados e 23 gols sofridos.

Já Olympique é o vice-líder e soma 16 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 48 gols marcados e 22 gols sofridos.

Escalações

PSG: Donnarumma, Bernat, Kimpembe, Ramos, Pembele, Ruiz, Verratti, Vitinha, Messi, Mbappé, Ekitike.

Olympique: Lopez, Mbemba, Balerdi, Kolasinac, Clauss, Rongier, Veretout, Tavares, Under, Ounahi, Sanchez.

FICHA TÉCNICA

Olympique de Marseille x Paris Saint-Germain

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Vélodrome, em Marselha

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2023, 16h45