Jogos de hoje, domingo, 26/02: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Futebol

Fim da festa? Torcedores do Remo serão obrigados a evacuar entorno do Baenão uma hora após partidas

Medida, tomada em reunião entre Governo do Pará e Prefeitura de Belém, visa garantir tranquilidade de moradores ao redor do Baenão, mas sem prejudicar festa da torcida do Remo.