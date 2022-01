Remo marca primeiro amistoso de pré-temporada, mas deve utilizar equipe sub-20

O Remo anunciou o primeiro amistoso da pré-temporada 2022. No domingo (15) a equipe azulina encara a seleção de Canaã dos Carajás, no estádio municipal Benezão. A partida começa a partir das 17h.

Esta será a primeiro dos dois amistosos que o Remo planeja realizar durante a pré-temporada. Conforme apurou a equipe de O Liberal, uma dessas partidas será realizada com a equipe principal e o outro pela equipe de base.

A tendência é que a partida de domingo seja realizado com os jogadores da categoria de base do clube. No segundo confronto, o Leão deve encarar alguma equipe da região sudeste do estado que também esteja se preparando para o Parazão. A expectativa é que neste duelo, o elenco profissional possa atuar pela primeira vez.

Até o momento, 27 jogadores já estão confirmados no Leão para a próxima temporada. O último a chegar no clube foi Bruno Alves, que veio do Brusque-SC e já se integrou à delegação que está em Parauapebas. Outras contratações ainda são esperadas antes do início do Parazão.

Lista de jogadores do Remo presentes na pré-temporada 2022: