Remo: mandato de Fábio Bentes será prorrogado e calendário eleitoral é tema de reunião

Está sendo realizado, no ginásio Serra Freire, do Remo, uma reunião da Assembleia Geral extraordinária para deliberar sobre eleições do clube e outros assuntos pertinentes. Em contato com a reportagem, o presidente da Assembleia Geral, Manoel Machado, informou que a ideia da reunião é prorrogar o mandato de Fábio Bentes como presidente do Conselho Diretor azulino.

O mandato de Bentes será concluído no próximo domingo (08). Em função da pandemia do novo coronavírus, o calendário eleitoral do clube foi redefinido, daí, a necessidade de ampliar o atual mandato. "Para que ele possa continuar representando o nosso clube em todos os órgãos que se façam necessário, inclusive, nas questões do futebol", disse Machado.

Outra deliberação importante diz respeito à definição do calendário eleitoral do Remo. Há um indicativo, conforme Machado, que as eleições sejam realizadas no próximo dia 11 de dezembro.

Machado também informou que a Secretaria Municipal de Saúde determina que reuniões e outras aglomerações não ocorram em dias de sábado e domingo para evitar aglomerações e permanências de pessoas - trata-se de uma medida para evitar a propagação do novo coronavírus.

Por enquanto, apenas Fábio Bentes confirmou que será candidato nas eleições do clube.