Remo lança camisas de campanha em alusão ao mês da Consciência Negra

O Clube do Remo lançou novas camisas da marca própria ‘Rei’ em alusão ao mês da Consciência Negra. Os modelos fazem parte da campanha que o clube vem realizando desde o início de novembro. As peças custam R$ 79,90 e estão disponíveis nas Lojas do Remo.

As camisas estão disponíveis com as frases "Colorismo, Pigmentocracia e Miscigenação. Histórias construídas na base da Violência" e “Se você é remista, não seja racista”.

O Remo utilizou a divulgação das camisas nas redes sociais para rebater críticas e lembrar que racismo é crime.

“É mais fácil dizer que é lacração e mimimi ou admitir que racismo é crime? O Clube do Remo acredita no poder de transformação social através do esporte e se solidariza aos atletas, trabalhadores e demais vítimas do racismo nesse país e se junta no combate à discriminação racial, dentro e fora do esporte”, afirmou o clube.

Em homenagem ao mês da #ConsciênciaNegra, a primeira camisa de uma coleção que grita por respeito. #OReiDaAmazônia #NãoAoRacismo pic.twitter.com/X5fiSRWUFj — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) November 12, 2020

Nesta sexta-feira, o Remo entra em campo contra o Santa Cruz, às 20 horas, no Mangueirão, e, provavelmente, deve fazer mais ação para lembrar o mês da Consciência Negra.