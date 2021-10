Remo já somou 14 pontos com gols nos últimos 15 minutos das partidas na Série B; confira os gols

O Remo é o atual nono colocado com 37 pontos no Brasileiro da Série B, há 10 pontos do primeiro colocado na zona de rebaixamento, posição hoje ocupada pelo Londrina-PR, que subiu com o clube paraense. Mas essa “gordurinha” conquistada pelo clube azulino se deu através de gols marcados nos 15 minutos finais mais acréscimos dos jogos.

Em seis partidas, todas elas ao comando do técnico Felipe Conceição, o Remo fez o resultado no “apagar das luzes” , porém, em sete delas marcou gols na reta finais dos jogos. Nessas partidas o Leão Azul conquistou 14 pontos importantes no seu retorno à Série B, que possibilita hoje estar um pouco mais tranquilo em relação à luta contra o descenso.

Confira os gols marcados pelo Remo nas retas finais das partidas

Remo 2 x 1 Brusque - marcou dois gols 33/2T e 37/2T (Gedoz e Marcos Júnior)

Goiás 1 x 1 Remo - marcou gol aos 38/2T (Renan Gorne)

Confiança 1 x 2 Remo - marcou gol aos 49'/2T (Victor Andrade)

Remo 1 x 2 CRB - marcou gol aos 36' (Jefferson)

Vitória 1 x 2 Remo - marcou gol aos 44'/2T (Lucas Tocantins)

Remo 1 x 0 Náutico - marcou gol aos 52'/2T (Jefferson)

Sampaio Corrêa 1 x 1 Remo - marcou gol aos 43'/2T (Lucas Tocantins)