Remo intensifica preparação para estreia na Série A3 Feminino contra Ypiranga-AP; saiba mais

Depois de anunciada a tabela da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3, o Clube do Remo intensifica os preparativos para a entrada na terceira divisão nacional, diante da equipe do Ypiranga-AP, contando basicamente com um elenco que mistura remanescentes da temporada passada e novas contratações. Além disso, o Leão Azul conta com o retorno da zagueira Milena e das meias Taissinha e Letícia.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

No comando técnico da equipe segue Wesley Raad, treinador e campeão paraense do ano passado. “A gente manteve base do time do ano passado e conseguimos trazer reforços, atletas que estavam jogando a A1 e com rodagem em competições nacionais. Acreditamos em uma equipe bem competitiva para a temporada”, disse.

SAIBA MAIS



Uma das principais contratações deste ano é a meia Lora Soure, multicampeã com a Esmac, que agora defende o uniforme azul marinho. “Fico feliz em fazer parte da equipe feminina do Clube do Remo. Sou remista, é meu time de coração, sei da responsabilidade e defender o Remo na temporada é muito gratificante. Chego para somar com o restante da equipe. Se Deus quiser vamos fazer uma boa campanha na A3”, revelou.

A disputa conta com 32 times no primeiro formato da competição. Eles disputam partidas eliminatórias, em confrontos de ida e volta, definidos por critérios geográficos. As equipes classificadas avançam para jogos de mata-mata até a final. Por ser o melhor colocado no ranking, o Remo enfrenta o Ypiranga fora e no dia 18 decide a sorte em casa. Os quatro clubes semifinalistas da Série A3 subirão de divisão e disputarão a A2 em 2023.