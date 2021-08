Remo implementa serviço delivery para venda de títulos sócio remido

Para atender a demanda dos torcedores que estão adquirindo os títulos de sócio remido, agora a secretaria do Remo adotou um horário especial e com serviço delivery. Em seu site oficial, o Leão divulgou um comunicado, onde expõe os horários para as vendas.

Confira o comunicado do Remo

Pensando no seu conforto, informamos que a secretaria do clube está funcionando em horário especial para vendas de títulos sócio remido. Além disso, agora contamos com o serviço delivery para atendê-los. Vem ser Remido!

Confira os horários:

Segunda a sexta

8h às 19h

Sábado

8h às 13h

Serviço delivery

Whatsapp: (91) 98500-7407

Em busca de ampliar e quitar o pagamento do Centro de Treinamento em Outeiro, desde o dia 18 de agosto, o Remo inicou o projeto de vendas de mil títulos de sócio remido. Segundo o presidente do clube, Fábio Bentes, até o último dia 24, mais de R$ 600 mil já haviam sido arrecadados.

CT

No dia 4 de julho o Remo oficializou a compra da área que pertencia ao Carajás. O negócio foi realizado com a diretoria do Leão dando parte do valor do prêmio da cota da Copa do Brasil como entrada aos então donos do local, parcelando o restante até o fim do mandato de Fábio Bentes, que será em 2023.

O clube então decidiu em uma assembleia geral no conselho deliberativo liberar a venda de mil sócios remidos, que pagam um valor alto, porém não precisam mais pagar mensalidades e terão direito a descontos nas escolinhas e nas lojas do clube, prioridade em vendas de ingressos, utilizar a as dependências do clube, além de participar do clube, podendo votar e também ser votado em eleições.