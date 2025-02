Remo faz último treino em Roraima e busca atenção total contra o GAS na Copa do Brasil

O Remo realizou na tarde desta terça-feira (25) o último treino antes da partida contra o GAS, de Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo, que acontece nesta quarta-feira (26), às 20h30, no Estádio Canarinho, é mata-mata: quem perder está eliminado, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis.

A delegação azulina viajou com nomes como o atacante Pedro Rocha, o lateral-direito Kadu, que tem se destacado nas últimas partidas, o meio-campo Pedro Castro, Dodô, Guti e os atacantes Ytalo e Adaílton. O técnico Rodrigo Santana não revelou a escalação inicial, mas pode promover mudanças no ataque, com Ytalo podendo ganhar uma nova oportunidade como titular.

Após o empate em 1 a 1 com o Paysandu no Clássico Rei da Amazônia, quando levou o gol no último lance, o Remo busca tirar lições para os próximos desafios. O zagueiro Klaus destacou a importância de manter a concentração até o apito final, principalmente em jogos eliminatórios como o desta quarta.

"Fizemos um jogo consistente no clássico, mas tomamos um gol faltando 40 segundos para acabar. Precisamos segurar mais a bola na frente e administrar melhor o resultado quando estivermos vencendo", analisou.

Com jogos decisivos tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Paraense, o elenco azulino sabe da necessidade de atenção total. "Conversamos no vestiário depois do clássico. Quando temos a vitória na mão, precisamos mantê-la com todas as forças e atenção até o final", completou Klaus.

Agora, o foco está no GAS, adversário que o time paraense passou a analisar com mais detalhes após o clássico. "Tínhamos um jogo importante no fim de semana, mas agora é virar a chave. Vamos estudar o adversário e o campo para fazer um bom jogo e buscar a classificação", finalizou o defensor.